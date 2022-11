Presidente da Liga do Nordeste renuncia e novas eleições serão marcadas

Portela alegou motivos pessoais e de saúde para renunciar à presidência, mas já havia nos bastidores uma pressão sobre ele. Constantino Júnior, vice-presidente, assume as atribuições

Em reunião entre dirigentes e clubes da Liga do Nordeste, na tarde desta sexta-feira, 4, Alexi Portela renunciou ao cargo de presidente. Com a saída dele, Constantino Júnior, vice-presidente, assume as atribuições, mas novas eleições serão marcadas.

Pelo regimento da Liga, com a renúncia de Portela, o cargo de presidente fica vacante, daí a necessidade de fazer um novo pleito para escolher a nova diretoria. Constantino será o candidato natural. A convocação da eleição acontecerá nos próximos dias para que a escolha ocorrerá 60 dias depois.

O vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Neto, que é diretor da Liga do Nordeste, assumirá as atribuições do então vice-presidente, momentaneamente.

Portela alegou motivos pessoais e de saúde para renunciar à presidência, mas já havia nos bastidores uma pressão sobre ele devido a não prestação de contas da associação nos últimos anos e questionamentos quanto a termos de alguns contratos assinados.

O agora ex-presidente já havia se licenciado recentemente e acabou decidindo pela renúncia nesta sexta.



