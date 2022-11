Após pressão dos clubes, presidente da Liga do Nordeste pede licença do cargo

A reunião da última terça-feira, 25, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, desencadeou uma crise política na Liga do Nordeste, responsável pela organização da Copa do Nordeste, que culminou no pedido de licença do presidente da associação, Alexi Portela. A mudança no comando ocorre após pressão dos clubes.

O encontro na entidade nacional serviu para definir clubes e datas da fase prévia do Nordestão de 2023, além de discutir a fórmula de disputa e o calendário da próxima edição do torneio regional, com a presença de 20 clubes, as nove federações estaduais e dirigentes da CBF e da Liga.

A parte comercial do Nordestão também entrou em pauta por meio do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que já presidiu a Federação Bahiana de Futebol (FBF). O mandatário apresentou valores e detalhes de acordo firmado pela Liga com a empresa de streaming responsável pela plataforma de exibição dos jogos da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Nordestão e Estadual não terão choque de datas com Conmebol em 2023, garante dirigente

Copa do Nordeste 2023 terá aumento de cotas; veja valores para Ceará e Fortaleza

Ferroviário e Caucaia tem duelos da fase preliminar da Copa do Nordeste definidos

"Foi uma reunião produtiva, onde ouvimos os clubes e federações e apresentamos as informações técnicas da competição, além dos pontos relacionados a questões comerciais", disse Ednaldo ao site oficial da CBF após a reunião.

Alexi Portela se afastou da presidência da Liga do Nordeste (Foto: Tatiana Fortes em 14.12.2015)



Os termos do contrato foram questionados pelo clubes, que também cobraram Alexi Portela pelas prestações de contas da associação regional, o que não ocorre há alguns anos. O dirigente prometeu abrir as informações, mas as equipes passaram a se movimentar por uma troca no comando do grupo.

Na ocasião, o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, e o diretor financeiro João Paulo Silva, do Ceará, marcaram presença, além do mandatário da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio. O dirigente do Tricolor, inclusive, foi um dos se posicionar a favor de maior transparência na Liga.

Pressionado, Portela optou por se afastar do cargo por meio de um pedido de licença, que será oficializado na próxima sexta-feira, 4, em Assembleia Geral, em Fortaleza, apurou o Esportes O POVO. O vice-presidente Constantino Júnior assume o comando. O 2º vice-presidente da FCF e diretor da Liga do Nordeste, Mauro Carmélio Neto, também deve ascender na gestão da associação com a mudança.

Tags