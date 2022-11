São Paulo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça, 1º de outubro (1º/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Morumbi, em São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Jogos de futebol hoje, terça, 1º; onde assistir ao vivo e horário

A partida marca um confronto direto pelas últimas vagas na Copa Libertadores, que contará com oito clubes brasileiros em 2023. Para essa partida o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Moreira (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Diego Costa (aprimora a forma física após tendinite no joelho direito), Igor Vinícius (pubalgia), Alisson (dores na coxa direita), Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Gabriel Neves (transição após lesão ligamentar no joelho direito), Nikão (desconforto no adutor esquerdo) e Caio (cirurgia no joelho direito).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo lado do Atlético-MG, o técnico Cuca também conta com desfalques importantes. Nacho Fernández terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Zaracho surge como favorito para substituí-lo. Guilherme Arana, Hulk, Pedrinho e Igor Rabello seguem no departamento médico. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - São Paulo x Atlético-MG



Escalação provável

São Paulo

Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG

Everson; Guga, Jemerson, Júnior Alonso e Dodõ; Allan, Jair e Zaracho; Ademir, Sasha e Keno. Técnico: Cuca.

Quando será São Paulo x Atlético-MG

Hoje, terça, 1º de outubro (1º/11), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Atlético-MG

Morumbi, em São Paulo

Tags