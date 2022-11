Botafogo x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Cuiabá se enfrentam hoje, terça, 1º de outubro (1º/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Glorioso, embalado pelo triunfo de 2 a 1 sobre o Bragantino, soma 47 pontos, três a menos que o São Paulo, que fecha o G8. Enquanto o Cuiabá tem planos bem mais modestos nesta reta final de temporada. O time do Mato Grosso, que ganhou fôlego com o triunfo por 1 a 0 sobre o Avaí, tem 34 pontos e precisa se distanciar da zona de rebaixamento.

O português deve contar com o retorno do volante Lucas Fernandes, recuperado de um quadro de desgaste muscular. Mas não há certeza de que ele será titular. O mais provável é a manutenção de um esquema com quatro atacantes. Pelo lado do Cuiabá, o técnico António Oliveira trabalha para tirar a pressão do seu time. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Botafogo x Cuiabá



Escalação provável

Botafogo

Gatito Fernández, Daniel Borges, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê e Gabriel Pires; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá. Técnico: Luís Castro

Cuiabá

Walter, João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão Silva, Rafael Gava, Pepê e Lucas Cardoso; Felipe Marques e André Luís. Técnico: António Oliveira

Quando será Botafogo x Cuiabá

Hoje, terça, 1º de outubro (1º/11), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Cuiabá

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

