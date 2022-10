Serviço de streaming produzirá conteúdo da 3ª edição da Confut Nordeste

A Conferência de Futebol do Nordeste (Confut), chega à terceira edição nos dias 3, 4 e 5 de novembro, em Fortaleza. O evento trata de negócios e networking no esporte com temas como Gestão Profissional do Futebol, Advocacia Desportiva e Marketing Esportivo. A empresa LiveSports, que também atuou na Confut Sul-Americana, em julho, em São Paulo, será responsável por produzir conteúdo digital em vídeo do evento.

O CEO João Palomino destaca que a Confut reúne importantes agentes de transformação do esporte. “Discutir o futebol sob vários aspectos é o que nos move: o negócio, as oportunidades, o potencial, a emoção. A Confut reúne os mais influentes e importantes agentes de transformação do esporte. Por isso, a LiveSports renova essa parceria. Estaremos lá”, disse.

Ele participará de um dos painéis do evento: “Streaming e o Novo Modelo de Consumo dos Esportes”, que será realizado no dia 4 de novembro, às 9h. O diretor de produção da empresa, Luciano Silva, ministrará o workshop “Efeito Boomerang: Produção Vai e Volta”, no dia 3, às 16h.

A Confut Nordeste receberá mais de mil pessoas por dia e será realizada simultaneamente em dois espaços: no Hotel Gran Mareiro (nos dias 3 e 4) e na Arena Castelão (no dia 5). O cronograma do evento está disponível através do site confutnordeste.com.br. Os ingressos já estão esgotados.

Os presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paz, foram confirmados para o evento. O executivo de futebol do Vovô, Sérgio Dimas, será um dos palestrantes da Confut 2022.

Sobre a LiveSports

A LiveSports é uma fornecedora de conteúdo audiovisual e serviço live streaming para eventos esportivos, encontros corporativos e shows. Será responsável por toda a cadeia de produção do streaming, da captação no local do evento, passando por bilhetagem e segurança de dados, até a entrega para os fãs do esporte em aplicativo próprio. A empresa foi criada em setembro de 2020 por João Palomino, ex-VP de Conteúdo e Produção da ESPN, e Nilson Fujisawa, CEO da Lineup, fornecedora de equipamentos televisivos.



