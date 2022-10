Flamengo no Mundial de Clubes 2022: onde será, data e classificados

23:37 | Out. 30, 2022

Campeão da Libertadores garante vaga no Mundial de Clubes; Flamengo será o representante da Conmebol; veja onde será, data, times classificados e mais

A final da Libertadores em Guayaquil terminou com título do Flamengo, que venceu o Athletico-PR e garantiu vaga no Mundial de Clubes, torneio que reúne os campeões continentais.

O Mundial de Clubes 2022 é uma incógnita até para sua organizadora, a Fifa. A entidade máxima do futebol mundial planejava modificar e ampliar o formato do torneio, mas manteve o atual sistema. Porém, não definiu o local e as datas. A expectativa é que a competição aconteça em fevereiro de 2023.

Flamengo no Mundial de Clubes 2022: Times classificados

Garantidos

Real Madrid (Espanha): campeão europeu

Seattle Sounders (EUA): campeão da Concacaf

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão africano

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Oceania

Flamengo: campeão da Libertadores

A Definir

Campeão asiático

Representante do país-sede

Flamengo no Mundial de Clubes: formato de disputa

Durante o congresso anual da Fifa, realizado em março, a entidade optou por manter o atual formato da competição, utilizado desde 2005, enquanto não há definição sobre uma nova fórmula de disputa.

Desta forma, são sete vagas. Os seis campeões continentais e um representante do país-sede, geralmente o campeão da primeira divisão local. A equipe “da casa” enfrenta o vencedor da Oceania em um play-off.

O classificado da fase inicial avança para as quartas de final, onde já estão os campeões da África, Ásia e Concacaf. Os campeões da Europa e da América do Sul entram direto nas semifinais. A Fifa realiza um sorteio para definir o chaveamento.

Mundial de Clubes 2022: indefinição sobre o local

A Federação dos EUA e a Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) demonstraram o desejo de realizar a competição.

Dois locais foram especulados: a costa oeste, com sede principal em Seattle e jogos também em Los Angeles, San Francisco e Santa Clara. A outra, na costa leste, em Miami e Orlando.

China e Emirados Árabes também surgem como possibilidades. Os Emirados receberam o torneio em 2009, 2010, 2017, 2018 e 2021. A China seria a sede do novo Mundial, com 24 clubes.

Possíveis datas do Mundial de Clubes 2022

A expectativa é que o Mundial seja disputado em fevereiro de 2023. Por causa da Copa do Mundo, a competição de clubes teve que ser relocada mais uma vez. As edições anteriores, em 2020 e 2021, também aconteceram em fevereiro do ano seguinte.

Um entrave pode adiar ainda mais a disputa. A final da Liga dos Campeões da Ásia está prevista para acontecer apenas em 26 de fevereiro.

O chaveamento com os clubes árabes ainda está na fase de oitavas de final, enquanto que do outro lado da “chave”, o Urawa Red Diamonds-JAP já está na final aguardando seu adversário.

A confirmação das datas deverá acontecer juntamente com o anúncio do país-sede.

Novo formato do Mundial de Clubes

Em março de 2019, a Fifa anunciou a criação de uma nova Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o presidente da entidade, Gianni Infantino, confirmou que o torneio seria realizado a cada quatro anos com 24 equipes, com oito europeus, seis sul-americanos e as outras vagas divididas entre os outros continentes.

A primeira edição estava prevista para ocorrer entre 17 de junho e 4 de julho de 2021, na China. A ideia era substituir a realização da Copa das Confederações. Devido à pandemia da Covid-19, a Fifa decidiu adiar o novo formato da competição e manteve o atual sistema de disputa utilizado desde 2005.

Maiores campeões do Mundial de Clubes sob a tutela da Fifa*

4 - Real Madrid: 2014, 2016, 2017 e 2018

3 - Barcelona: 2009, 2011 e 2015

2 - Bayern de Munique: 2013 e 2020

2 - Corinthians: 2000 e 2012

1 - Chelsea (2021), Liverpool (2019), Internacional (2006), São Paulo (2005), Milan (2007), Manchester United (2008) e Internazionale (2010)

*Campeonatos disputados em 2000 e a partir de 2005



