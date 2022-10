Goiás x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 29 de outubro (29/10), em jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás, às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o Corinthians terá uma série de desfalques: Adson (lesão muscular), Xavier (tendinite no joelho), Ramiro (suspenso) e Gustavo Silva (rompimento do ligamento cruzado do joelho direito). Renato Augusto e Balbuena, que deixaram o campo contra o Fluminense aos 34 minutos do primeiro tempo e no intervalo, respectivamente, estão com desconforto muscular e também ficarão fora, assim como Maycone e Jr. Moraes. Rafael Ramos, que testou positivo para covid, é dúvida.

Para o jogo, Jair Ventura não poderá contar com Maguinho e Auremir, ambos suspensos. Caetano, que pertence ao Corinthians, também é baixa certa por razões contratuais. Marquinhos Gabriel e Sávio, com problemas físicos, são dúvidas. (Com Gazeta Esportiva)



Goiás x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: canal por assinatura pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Goiás x Corinthians



Escalação provável

Goiás

Tadeu; Diego, Lucas Halter, Reynaldo César e Hugo; Matheus Sales, Caio Vinícius e Luan Dias; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos (Lucas Piton); Du Queiroz, Fausto Vera e Giuliano; Róger Guedes, Yuri Alberto e Mateus Vital.

Quando será Goiás x Corinthians

Hoje, sábado, 29 de outubro (29/10), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Corinthians

Estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás

