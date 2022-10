Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 29 de agosto (29/10), pelo jogo da final da Copa Conmebol Libertadores 2022. A partida será disputada Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, às 17 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT, no canal por assinatura pay-per-view Conmebol TV e no canal fechado ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto decisivo, embora sempre haja algum mistério, não se esperam surpresas dos treinadores nas escalações. Do lado do Flamengo, Dorival Júnior deverá mandar a campo a equipe que ficou conhecida nos últimos meses como o 'time das copas', em função do rodízio constante no elenco. A principal dúvida era no meio, já que Thiago Maia fazia tratamento para um inchaço no joelho, mas o volante voltou a treinar normalmente com o grupo e não deve ser problema.

Treinador copeiro por excelência, Scolari deve optar por escalar três volantes no meio de campo, com Erick, Fernandinho e Alex Santana. Mas sem conseguir marcar gols na defesa do Fla nos três confrontos mais recentes, Felipão não deve usar o esquema com três zagueiros e optará por três atacantes na linha de frente formada por Vitinho, Pablo e Terans. O jovem Vítor Roque deve ser alternativa para o segundo tempo. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT : canal aberto

: canal aberto ESPN : canal fechado

: canal fechado Conmebol TV: canal por assinatura pay-per-view



Copa Libertadores 2022 - Flamengo x Athletico-PR



Escalação provável

Flamengo

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia (Pulgar), João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol

Athletico-PR

Bento, Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Pablo e Terans

Quando será Flamengo x Athletico-PR

Hoje, sábado, 29 de agosto (29/10), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Athletico-PR

Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador

