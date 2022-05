STJD suspende decisão do TDJF sobre o Campeonato Cearense e resultado do certame está válido

Novo julgamento ainda sem data no Pleno do STJD vai definir a situação da competição, que volta a ter os resultados homologados com a liminar concedida pela instância superior

A decisão do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) em eliminar o Crato do Campeonato Cearense e decretar WO em todos os jogos da agremiação, que demandaria o refazimento da classificação do Estadual e consequentes mudanças no certame concluído, foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira, 19.

O auditor Felipe Bevilacqua deferiu o pedido de efeito suspensivo feito pelos quatro clubes semifinalistas (Caucaia, Ferroviário, Fortaleza e Iguatu), pela Federação Cearense de Futebol e pelo próprio Crato. O despacho com o teor da decisão, no entanto, ainda não foi divulgado, mas a decisão já foi comunicada aos envolvidos. Um julgamento na instância superior, ainda sem data definida, definirá a situação do Campeonato Cearense.

O diretor jurídico da FCF, Eugênio Vasques, comentou sobre a decisão. “Com a concessão do efeito suspensivo, a consequência lógica é que permanecem os resultados obtidos dentro de campo e o mérito do recurso vai ser julgado pelo Pleno do STJD. Vai ter a oitiva das partes Maracanã e Icasa, depois a análise da Procuradoria do STJD e depois o julgamento do mérito pelos auditores daquele colegiado", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das decisões do Tribunal local era a não homologação dos resultados do Estadual. Com o efeito suspensivo, a competição volta a ser homologada até o julgamento final no STJD.



Tags