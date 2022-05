América-MG x CSA ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e CSA se enfrentam hoje, terça, 10 de maio (10/05), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV 2. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Coelho chega para o jogo em casa com boa vantagem, após vencer a partida de ida por 3 a 0. Porém, o técnico Vagner Mancini terá dificuldades para escalar o time, que tem muitos desfalques. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília).

Na vitória contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, Juninho saiu de campo sentindo dores e é mais uma baixa para a equipe. Além do volante, Wellington Paulista, Paulinho Boia, Marlon, Alê, Everaldo, Zé Ricardo e Danilo Avelar estão em recuperação.

O CSA, por outro lado, vem de derrota para o Vasco por 1 a 0 pela Série B e também tem desfalques confirmados para a partida.

Além do zagueiro Lucão e do meia Lourenço, que não podem atuar pela Copa do Brasil por já terem defendido outros clubes na competição, Geovane sentiu um problema na coxa e também não fica à disposição. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x CSA ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV 2: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2022 - América-MG x CSA

Escalação provável

América-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, João Paulo; Lucas Kal, Matheusinho, Gustavinho, Juan Ramírez, Felipe Azevedo; Henrique Almeida.

CSA

Marcelo Carné; Igor, Marcel, Werley, Renan; Giva, Ernandes, Didira; Yann Rollim, Marco Túlio, Lucas Barcelos.

Quando será América-MG x CSA

Hoje, terça, 10 de maio (10/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x CSA

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais



