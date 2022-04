Entenda o quadro de saúde do jogador Ricardinho, ex-Ceará

Há 13 dias, Ricardinho estava se recuperando de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Com os relatos de desconforto na última quarta-feira, o departamento médico analisou que o caso poderia evoluir para uma complicação vascular

O meia Ricardinho, ex-Ceará e atualmente no Paysandu, foi internado no Hospital Porto Dias, em Belém-PA, na quarta-feira, 27, após sentir leve desconforto respiratório e dor no hemitórax esquerdo. Em entrevista ao portal do Globo Esporte-PA, o médico do clube, Dr. Edilson Andrade, explicou o quadro do atleta.

Há 13 dias, Ricardinho estava se recuperando de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Com os relatos de desconforto na última quarta-feira, o departamento médico analisou que o caso poderia evoluir para uma complicação vascular, com repercussão pulmonar, diagnóstico que acabou sendo confirmado após a realização de exames mais específicos.

O médico explicou que, pelo fato da cirurgia submetida ser no membro inferior, existe o risco desse tipo de complicação, principalmente em pacientes com comorbidade ou que já tenham doença vascular prévia. No entanto, Ricardinho não apresentava nenhum dos fatores de risco e, por isso, não foi utilizado anticoagulante como profilaxia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Entramos em contato com um colega pneumologista, especialista no assunto. O Ricardinho foi em consulta com esse nosso colega, fez exames mais específicos e foi tomada a decisão de interná-lo para ter um monitoramento mais de perto e um tratamento com anticoagulantes. O atleta está recebendo, diariamente, visitas do DM e dos especialistas”, afirmou ao GE Pará.

Edilson enfatizou que o quadro de Ricardinho é estável e que o jogador está bem e conversando, com previsão de alta nos próximos dias e prazo estipulado de seis meses para recuperação.