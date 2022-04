Ex-Ceará, Ricardinho é internado após desconforto respiratório; quadro de saúde é estável

O meia Ricardinho, ex-Ceará e atualmente no Paysandu, deu entrada na quarta-feira, 27, no Hospital Porto Dias, em Belém-PA, após sentir desconforto respiratório. Quadro de saúde do jogador é estável.

"O meio-campista, que está no 13º dia de pós-operatório de tenoplastia do tendão calcâneo esquerdo, foi submetido a exames laboratoriais e de imagem que identificaram a presença de trombo venoso na panturrilha esquerda. Foi necessário iniciar tratamento com anticoagulantes monitorado em regime hospital", diz nota oficial do Paysandu sobre a situação de Ricardinho.

Executivo de futebol do Paysandu, Fred Gomes explicou que a internação de Ricardinho ocorreu mais por precaução. "Estamos em contato com ele direto. Está tudo tranquilo. Ele mesmo foi dirigindo (até o hospital)", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, Ricardinho disputou 12 partidas e marcou três gols pelo Paysandu. Em abril, o meio-campista sofreu lesão no tendão do tornozelo esquerdo e passou por cirurgia. O prazo de recuperação estipulado é de quatro a seis meses.

Tags