Chapecoense x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Chapecoense e Vasco se enfrentam hoje, sexta, 22 de abril (22/04), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vasco da Gama não começou bem a Série B em 2022. Com dois empates, o Cruzmaltino aparece apenas na nona colocação na tabela, a quatro pontos do líder Bahia.

A Chapecoense vem de vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre e está animada com a terceira colocação na tabela. Em casa, no retrospecto de quatro partidas contra o Vasco, a equipe catarinense leva vantagem com duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. (Com Gazeta Esportiva)

Chapecoense x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - Chapecoense x Vasco

Escalação provável

Chapecoense

Vagner, Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Betinho (Matheus Bianchi), Luizinho e Lima; Maranhão e Perotti.

Vasco



Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara (Juninho), Gabriel Pec e Nenê; Raniel e Figueiredo.

Quando será Chapecoense x Vasco

Hoje, sexta, 22 de abril (22/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Chapecoense x Vasco

Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina

