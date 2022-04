Remo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Remo e Cruzeiro se enfrentam hoje, terça, 19 de abril (19/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no no estádio Baenão, em Belém, no Pará, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo noserviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o importante duelo, o clube mineiro não poderá contar com o artilheiro Edu, que sofreu uma lesão na coxa e está fora dos relacionados para a partida.

Edu, inclusive, foi o autor do gol que deu a vitória ao Cruzeiro diante do Brusque no último jogo, pela segunda rodada da Série B.

Também com uma lesão muscular, Fernando Canesin segue fora da equipe. Além de Filipe Machado com dores no pé e Eduardo Brock, que cumpre suspensão.



Do outro lado, o Remo também tem desfalques importantes para o duelo: o meia Erick Flores e o defensor Everton Sena seguem em transição física e não devem pintar no confronto desta terça.

No último jogo da equipe na temporada, derrota por 1 a 0 diante do Manaus pela Série C. (Com Gazeta Esportiva)



Remo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa do Brasil 2022 - Remo x Cruzeiro

Escalação provável

Remo

Vinicíus; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan: Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Marciel (Felipe Gedoz); Fernandinho. Brenner e Bruno Alves.

Cruzeiro



Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Wagner (Zé Ivaldo) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Miticov (Pedro Castro) e João Paulo; Waguininho, Vitor Leque (Jajá) e Rodolfo.

Quando será Remo x Cruzeiro

Hoje, terça, 19 de abril (19/03), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Remo x Cruzeiro

Estádio Baenão, em Belém, no Pará



