CSA x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

CSA e América-MG se enfrentam hoje, terça, 19 de abril (19/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O time comandado por Vagner Mancini terá algumas ausências. O lateral Marlon foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e fica no Departamento Médico em tratamento.

Além dele, o volante Lucas Kal, com dores no tornozelo direito, e o zagueiro Maidana, com entorse no tornozelo esquerdo, serão preservados.

Já o atacante Wellington Paulista continua sua recuperação após lesão muscular na panturrilha e os recém-contratados Danilo Avelar e Aloísio não foram relacionados pelo comandante.



Pelo lado do CSA, a equipe também sofre com baixas. O zagueiro Lucão e o meia Lourenço não podem atuar pelo time na Copa do Brasil. O primeiro atuou no torneio por Mirassol e o segundo pelo Avaí.

Na área defensiva, o técnico Mozart não conta também com Wellington. O zagueiro segue lesionado após ser detectada uma pequena ruptura no músculo posterior da coxa, no bíceps femoral. (Com Gazeta Esportiva)



CSA x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Copa do Brasil 2022 - CSA x América-MG

Escalação provável

CSA

Marcelo Carné; Igor, Werley, Anderson Martins e Ernandes; Geovane, Giva Santos e Gabriel; Marco Túlio (Osvaldo), Felipe Augusto (Lucas Barcelos) e Rodrigo Rodrigues.

América-MG



Jailson; Patric, Conti, Éder e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Paulinho Boia.

Quando será CSA x América-MG

Hoje, terça, 19 de abril (19/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será CSA x América-MG

Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas



