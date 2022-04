Vasco x Vila Nova ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2022 entre Vasco e Vila Nova será disputado hoje, 8, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vasco e Vila Nova se enfrentam hoje, sexta, 8 de abril (8/04), pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os vascaínos terão o apoio da torcida para a partida. Isso porque já foram comercializados 14.500 ingressos. As entradas para a arquibancada, inclusive, já estão esgotadas. Somente há ingressos para a social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o setor, somente sócios-torcedores podem comprar os ingressos. A tendência é a de que São Januário esteja lotado. O Vasco quer começar bem a Série B. Os cruzmaltinos têm como objetivo ficar entre os primeiros colocados desde as primeiras rodadas. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Vila Nova ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Vasco x Vila Nova

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues; Quintero, Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Zé Gabriel, Vitinho, Isaque e Riquelme; Gabriel Pec e Raniel.

Vila Nova

Georgemy; Diogo, Rafael Donato, Renato e Formiga; Deivid, Arthur Rezende e Matheuzinho; Andrade, Silva e Pablo Dyego.

Quando será Vasco x Vila Nova

Hoje, sexta, 8 de abril (8/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Vila Nova

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags