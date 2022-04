Bahia x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Cruzeiro se enfrentam hoje, sexta, 8 de abril (8/04), pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, SporTV, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pelo lado do Bahia a palavra de ordem é recuperação. O Tricolor sequer conseguiu se classificar para a final do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste o time sequer passou da fase de grupos. Apesar disso o técnico Guto Ferreira se mostra confiante.

A Raposa vai para a sua terceira temporada no torneio, mas dessa vez existe um grande otimismo por conta do projeto de transformação do clube em empresa. Já os baianos foram rebaixados no ano passado e não querem esquentar lugar na Segundona. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Bahia x Cruzeiro

Escalação provável

Bahia

Mateus Claus (César); Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Lucas Mugni, Patrick de Paulla, Daniel; Raí (Ronaldo), Marco Antônio e Hugo Rodallega.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e Fernando Canesin; Waguininho, Vitor Roque e Edu.

Quando será Bahia x Cruzeiro

Hoje, sexta, 8 de abril (8/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Cruzeiro

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

