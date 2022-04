Brasileirão Série B 2022 ao vivo: onde assistir aos jogos e tabela completa

Série B do Campeonato Brasileiro 2022 começa hoje, 8; confira onde assistir ao vivo aos jogos do Brasileirão e veja tabela completa com dia e horário das partidas

A série B do Campeonato Brasileiro 2022 começa hoje, sexta-feira, dia 8 de abril (08/04), e se encerra no dia 5 de novembro. O Brasileirão irá terminar mais cedo devido à Copa do Mundo do Catar, marcada para começar no dia 21 novembro. Os 20 times irão disputar 38 rodadas.

Bahia, Chapecoense, Grêmio e Sport são os clubes que foram rebaixados da primeira divisão para a série B 2022. Já Tombense, Novorizontino, Ituano e Criciúma foram os times que subiram da Série C.

Veja onde assistir ao vivo aos jogos, tabela completa com dia e horário, times e as principais informações da competição.

Brasileirão Série B 2022: onde assistir ao vivo aos jogos?

A Rede Globo mantém os direitos de transmissão da competição. Os jogos poderão ser acompanhados na TV aberta pela Globo, além dos canais fechados da emissora: SporTV e Premiere, com transmissão integral.

Brasileirão Série B 2022: que times disputam?

Bahia

Brusque

Chapecoense

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Grêmio

Guarani

Ituano

Londrina

Náutico

Novorizontino

Operário

Ponte Preta

Sampaio Corrêa

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova



Brasileirão Série B 2022: veja tabela completa dos jogos com dia e horário

1ª rodada (8/4 ou 9/4)



Ponte Preta x Grêmio



CSA x Criciúma



Sport x Sampaio Corrêa



Brusque x Guarani



Novorizontino x CRB



Londrina x Náutico



Vasco x Vila Nova



Bahia x Cruzeiro



Tombense x Operário



Chapecoense x Ituano



2ª rodada (12/4, 15/4 ou 16/4)



Guarani x Sport



CRB x Vasco



Náutico x Bahia



Criciúma x Londrina



Ituano x CSA



Operário x Ponte Preta



Grêmio x Chapecoense



Sampaio Corrêa x Tombense



Cruzeiro x Brusque



Vila Nova x Novorizontino



3ª rodada (19/4, 22/4 ou 23/4)



Ponte Preta x CRB



CSA x Bahia



Náutico x Operário



Criciúma x Sport



Ituano x Vila Nova



Londrina x Novorizontino



Grêmio x Guarani



Sampaio Corrêa x Brusque



Tombense x Cruzeiro



Chapecoense x Vasco



4ª rodada (26/4 ou 27/4)



Guarani x Criciúma



CRB x Náutico



Sport x Ituano



Brusque x CSA



Novorizontino x Chapecoense



Operário x Grêmio



Vasco x Ponte Preta



Bahia x Sampaio Corrêa



Cruzeiro x Londrina



Vila Nova x Tombense



5ª rodada (29/4 ou 30/4)



Ponte Preta x Brusque



CSA x Sport



Náutico x Guarani



Criciúma x Novorizontino



Ituano x Bahia



Londrina x Vila Nova



Grêmio x CRB



Sampaio Corrêa x Operário



Tombense x Vasco



Chapecoense x Cruzeiro

6ª rodada (3/5, 6/5 ou 7/5)

Guarani x Ponte Preta



CRB x Sampaio Corrêa



Sport x Tombense



Brusque x Chapecoense



Novorizontino x Ituano



Operário x Criciúma



Vasco x CSA



Bahia x Londrina



Cruzeiro x Grêmio



Vila Nova x Náutico



7ª rodada (10/5, 13/5 ou 14/5)



Ponte Preta x Novorizontino



CSA x Operário



Náutico x Cruzeiro



Criciúma x CRB



Ituano x Grêmio



Londrina x Brusque



Vasco x Bahia



Sampaio Corrêa x Vila Nova



Tombense x Guarani



Chapecoense x Sport



8ª rodada (17/5, 20/5 ou 21/5)



Guarani x Vasco



CRB x Londrina



Náutico x CSA



Brusque x Tombense



Novorizontino x Sport



Operário x Ituano



Grêmio x Criciúma



Bahia x Ponte Preta



Cruzeiro x Sampaio Corrêa



Vila Nova x Chapecoense



9ª rodada (24/5, 27/5 ou 28/5)



Ponte Preta x Chapecoense



CSA x Novorizontino



Sport x CRB



Criciúma x Cruzeiro



Ituano x Náutico



Londrina x Operário



Vasco x Brusque



Sampaio Corrêa x Guarani



Tombense x Bahia



Vila Nova x Grêmio



10ª rodada (31/5, 3/6 ou 4/6)



Guarani x Vila Nova



CRB x CSA



Sport x Ponte Preta



Brusque x Náutico



Novorizontino x Sampaio Corrêa



Operário x Cruzeiro



Vasco x Grêmio



Bahia x Criciúma



Tombense x Ituano



Chapecoense x Londrina



11ª rodada (7/6 ou 8/6)



Guarani x Operário



CSA x Chapecoense



Náutico x Vasco



Criciúma x Sampaio Corrêa



Ituano x Ponte Preta



Londrina x Tombense



Grêmio x Novorizontino



Bahia x Sport



Cruzeiro x CRB



Vila Nova x Brusque

12ª rodada (10/6 ou 11/6)



Ponte Preta x Londrina



CRB x Vila Nova



Sport x Grêmio



Brusque x Ituano



Novorizontino x Guarani



Operário x Bahia



Vasco da Gama x Cruzeiro



Sampaio Corrêa x Náutico



Tombense x CSA



Chapecoense x Criciúma



13ª rodada (14/6, 17/6 ou 18/6)



Guarani x CSA



CRB x Ituano



Náutico x Sport



Criciúma x Brusque



Novorizontino x Tombense



Londrina x Vasco



Grêmio x Sampaio Corrêa



Bahia x Chapecoense



Cruzeiro x Ponte Preta



Vila Nova x Operário



14ª rodada (21/6, 24/6 ou 25/6)



Ponte Preta x Sampaio Corrêa



CSA x Grêmio



Sport x Brusque



Criciúma x Vila Nova



Ituano x Cruzeiro



Londrina x Guarani



Vasco x Operário



Bahia x Novorizontino



Tombense x Náutico



Chapecoense x CRB



15ª rodada (28/6 ou 29/6)



Guarani x Ituano



CRB x Tombense



Náutico x Criciúma



Brusque x Bahia



Novorizontino x Vasco



Operário x Chapecoense



Grêmio x Londrina



Sampaio Corrêa x CSA



Cruzeiro x Sport



Vila Nova x Ponte Preta



16ª rodada (1/7 ou 2/7)



Ponte Preta x Tombense



CRB x Guarani



Náutico x Novorizontino



Brusque x Operário



Ituano x Criciúma



Londrina x CSA



Vasco x Sport



Bahia x Grêmio



Cruzeiro x Vila Nova



Chapecoense x Sampaio Corrêa

17ª rodada (5/7, 8/7 ou 9/7)

Guarani x Cruzeiro



CSA x Ponte Preta



Sport x Londrina



Criciúma x Vasco



Novorizontino x Brusque



Operário x CRB



Grêmio x Náutico



Sampaio Corrêa x Ituano



Tombense x Chapecoense



Vila Nova x Bahia



18ª rodada (20/7 ou 21/7)



Guarani x Bahia



CRB x Brusque



Náutico x Chapecoense



Criciúma x Ponte Preta



Ituano x Londrina



Operário x Sport



Grêmio x Tombense



Sampaio Corrêa x Vasco da Gama



Cruzeiro x Novorizontino



Vila Nova x CSA



19ª rodada (19/7 ou 20/7)



Ponte Preta x Náutico



CSA x Cruzeiro



Sport x Vila Nova



Brusque x Grêmio



Novorizontino x Operário



Londrina x Sampaio Corrêa



Vasco x Ituano



Bahia x CRB



Tombense x Criciúma



Chapecoense x Guarani



20ª rodada (22/7 ou 23/7)

Guarani x Brusque



CRB x Novorizontino



Náutico x Londrina



Criciúma x CSA



Ituano x Chapecoense



Operário x Tombense



Grêmio x Ponte Preta



Sampaio Corrêa x Sport



Cruzeiro x Bahia



Vila Nova x Vasco



21ª rodada (26/7, 29/7 ou 30/7)



Ponte Preta x Operário



CSA x Ituano



Sport x Guarani



Brusque x Cruzeiro



Novorizontino x Vila Nova



Londrina x Criciúma



Vasco x CRB



Bahia x Náutico



Tombense x Sampaio Corrêa



Chapecoense x Grêmio



22ª rodada (2/8, 5/8 ou 6/8)



Guarani x Grêmio



CRB x Ponte Preta



Sport x Criciúma



Brusque x Sampaio Corrêa



Novorizontino x Londrina



Operário x Náutico



Vasco da Gama x Chapecoense



Bahia x CSA



Cruzeiro x Tombense



Vila Nova x Ituano



23ª rodada (9/8 ou 10/8)



Ponte Preta x Vasco



CSA x Brusque



Náutico x CRB



Criciúma x Guarani



Ituano x Sport



Londrina x Cruzeiro



Grêmio x Operário



Sampaio Corrêa x Bahia



Tombense x Vila Nova



Chapecoense x Novorizontino



24ª rodada (12/8 ou 13/8)



Guarani x Náutico



CRB x Grêmio



Sport x CSA



Brusque x Ponte Preta



Novorizontino x Criciúma



Operário x Sampaio Corrêa



Vasco x Tombense



Bahia x Ituano



Cruzeiro x Chapecoense



Vila Nova x Londrina



25ª rodada (16/8, 19/8 ou 20/8)



Ponte Preta x Guarani



CSA x Vasco



Náutico x Vila Nova



Criciúma x Operário



Ituano x Novorizontino



Londrina x Bahia



Grêmio x Cruzeiro



Sampaio Corrêa x CRB



Tombense x Sport



Chapecoense x Brusque



26ª rodada (23/8, 26/8 ou 27/8)



Guarani x Tombense



CRB x Criciúma



Sport x Chapecoense



Brusque x Londrina



Novorizontino x Ponte Preta



Operário x CSA



Grêmio x Ituano



Bahia x Vasco da Gama



Cruzeiro x Náutico



Vila Nova x Sampaio Corrêa



27ª rodada (30/8 ou 31/8)



Ponte Preta x Bahia



CSA x Náutico



Sport x Novorizontino



Criciúma x Grêmio



Ituano x Operário



Londrina x CRB



Vasco x Guarani



Sampaio Corrêa x Cruzeiro



Tombense x Brusque



Chapecoense x Vila Nova



28ª rodada (2/9 ou 3/9)



Guarani x Sampaio Corrêa



CRB x Sport



Náutico x Ituano



Brusque x Vasco



Novorizontino x CSA



Operário x Londrina



Grêmio x Vila Nova



Bahia x Tombense



Cruzeiro x Criciúma



Chapecoense x Ponte Preta



29ª rodada (6/9, 9/9 ou 10/9)



Ponte Preta x Sport



CSA x CRB



Náutico x Brusque



Criciúma x Bahia



Ituano x Tombense



Londrina x Chapecoense



Grêmio x Vasco



Sampaio Corrêa x Novorizontino



Cruzeiro x Operário



Vila Nova x Guarani



30ª rodada (13/9, 16/9 ou 17/9)



Ponte Preta x Ituano



CRB x Cruzeiro



Sport x Bahia



Brusque x Vila Nova



Novorizontino x Grêmio



Operário x Guarani



Vasco x Náutico



Sampaio Corrêa x Criciúma



Tombense x Londrina



Chapecoense x CSA



31ª rodada (20/9, 23/9 ou 24/9)



Guarani x Novorizontino



CSA x Tombense



Náutico x Sampaio Corrêa



Criciúma x Chapecoense



Ituano x Brusque



Londrina x Ponte Preta



Grêmio x Sport



Bahia x Operário



Cruzeiro x Vasco



Vila Nova x CRB



32ª rodada (27/9, 30/9 ou 1/10)



Ponte Preta x Cruzeiro



CSA x Guarani



Sport x Náutico



Brusque x Criciúma



Ituano x CRB



Operário x Vila Nova



Vasco x Londrina



Sampaio Corrêa x Grêmio



Tombense x Novorizontino



Chapecoense x Bahia



33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10)



Guarani x Londrina



CRB x Chapecoense



Náutico x Tombense



Brusque x Sport



Novorizontino x Bahia



Operário x Vasco



Grêmio x CSA



Sampaio Corrêa x Ponte Preta



Cruzeiro x Ituano



Vila Nova x Criciúma



34ª rodada (7/10 ou 8/10)

Ponte Preta x Vila Nova



CSA x Sampaio Corrêa



Sport x Cruzeiro



Criciúma x Náutico



Ituano x Guarani



Londrina x Grêmio



Vasco x Novorizontino



Bahia x Brusque



Tombense x CRB



Chapecoense x Operário



35ª rodada (11/10, 14/10 ou 15/10)



Guarani x CRB



CSA x Londrina



Sport x Vasco



Criciúma x Ituano



Novorizontino x Náutico



Operário x Brusque



Grêmio x Bahia



Sampaio Corrêa x Chapecoense



Tombense x Ponte Preta



Vila Nova x Cruzeiro



36ª rodada (18/10, 21/10 ou 22/10)



Ponte Preta x CSA



CRB x Operário



Náutico x Grêmio



Brusque x Novorizontino



Ituano x Sampaio Corrêa



Londrina x Sport



Vasco x Criciúma



Bahia x Vila Nova



Cruzeiro x Guarani



Chapecoense x Tombense



37ª rodada (25/10, 28/10 ou 29/10)



Ponte Preta x Criciúma



CSA x Vila Nova



Sport x Operário



Brusque x CRB



Novorizontino x Cruzeiro



Londrina x Ituano



Vasco x Sampaio Corrêa



Bahia x Guarani



Tombense x Grêmio



Chapecoense x Náutico



38ª rodada (5/11)



Guarani x Chapecoense



CRB x Bahia



Náutico x Ponte Preta



Criciúma x Tombense



Ituano x Vasco



Operário x Novorizontino



Grêmio x Brusque



Sampaio Corrêa x Londrina



Cruzeiro x CSA



Vila Nova x Sport

