Fifa desmente rumor de jogos de 100 minutos na Copa do Mundo

Entidade esclareceu que não fará mudanças relativas à duração dos jogos no Catar 2022 ou em qualquer outra competição

A Fifa desmentiu nesta quarta-feira, 6, os rumores sobre uma intenção de aumentar para 100 minutos tempo dos jogos durante a Copa do Mundo do Catar, no final deste ano.

"Após algumas informações e boatos difundidos hoje, a Fifa deseja esclarecer que não fará mudanças nas regras relativas à duração das partidas de futebol para a Copa do Mundo do Catar 2022 e nem para nenhuma outra competição", escreveu a entidade em comunicado.

Segundo os rumores, que se espalharam rapidamente pelas redes sociais, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, queria ampliar a duração dos jogos de futebol para 100 minutos, dez além dos 90 do atual regulamento.

