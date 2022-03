São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 30 de março (30/03), pela final do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h40min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Record, no site da emissora, nos serviços de streaming Paulistão Play, nos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT, no pay-per-view Premiere e no canal do Youtube, Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na disputa, uma reedição da final do ano passado, que teve o título tricolor, comandado na época pelo argentino Hernán Crespo, que venceu o time de Abel Ferreira com um empate na ida por 0 a 0 e uma vitória por 2 a 0 em casa.

Assim, essa será mais uma tentativa de o técnico português conquistar um título que ainda não tem no Palmeiras. O mesmo vale para Rogério Ceni, mas como treinador tricolor, já que como goleiro levantou inúmeras taças em seus mais de 25 anos de carreira de jogador profissional. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

R7.com: site

HBO Max e Estádio TNT: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Youtube: no canal Paulistão

Campeonato Paulista 2022 - São Paulo x Palmeiras

Escalação provável

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes; Alisson, Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo (Jailson), Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Quando será São Paulo x Palmeiras

Hoje, quarta, 30 de março (30/03), às 21h40min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Palmeiras

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

