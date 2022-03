Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 30 de março (30/03), pela final do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h40min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Record, e nos serviços de streaming Cariocão Play, Eleven Sports, OneFootbal e na rede social de transmissão Twitch. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em mais uma decisão, o Time da Gávea busca o inédito tetracampeonato estadual. Já o Tricolor das Laranjeiras quer quebrar a seca de dez anos sem vencer o certame local.

O atacante Bruno Henrique treinou normalmente com o elenco e tem retorno praticamente certo no Rubro-Negro. No Fluminense, o goleiro Marcos Felipe foi barrado e Fábio foi o escolhido por Abel Braga para ser o goleiro titular na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootbal: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Twitch: para usuários do site de transmissão

Campeonato Carioca 2022 - Flamengo x Fluminense

Escalação provável

Flamengo

Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Andreas Pereira (João Gomes), Willian Arão, Everton Ribeiro (Arrascaeta) e Lázaro (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol.

Fluminense

Fábio; Luccas Claro, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Pineida; Jhon Arias, Willian Bigode e Germán Cano.

Quando será Flamengo x Fluminense

Hoje, quarta, 30 de março (30/03), às 21h40min (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Fluminense

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

