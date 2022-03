Equador x Argentina ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Equador e Argentina se enfrentam hoje, terça, dia 29 de março (29/03), em partida válida pela 18ª e úlima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador.



A partida será transmitida ao vivo no SporTV, para assinantes.

As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo. A Argentina, com 38 pontos, detém a segunda posição, atrás apenas do Brasil. Já o Equador está em terceiro, com 25 pontos conquistados.

O resultado é importante para as seleções visando o sorteio para a Copa do Mundo. A posição nos potes será definida pelo ranking da Fifa do fim deste mês. Na rodada anterior, a seleção argentina bateu a Venezuela por 3 a 0. Enquanto o Equador perdeu para o Paraguai por 3 a 1. (Com Gazeta Esportiva)



Equador x Argentina ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - SporTV

Equador x Argentina ao vivo: provável escalação

Argentina:

Armani; Molina, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; De Paul e Paredes; González, Di Maria e Ángel Correa; Messi

Técnico: Lionel Scaloni

Equador:

Galindez; Preciado, Torres, Hincapie e Estupiñan; Gruezo e Mendez; Castillo, Mena e Rojas; Valência

Técnico: Gustavo Alfaro

Quando será Equador x Argentina

Hoje, 29 de março (29/03), a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Equador x Argentina

Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador

