Bolívia x Brasil ao vivo: onde assistir à seleção nas Eliminatórias

Jogo entre Bolívia e Brasil acontece hoje, dia 29, pelas Eliminatórias da América do Sul; veja onde assistir ao vivo, horário e provável escalação de cada seleção

Bolívia e Brasil se enfrentam hoje, terça, dia 29 de março (29/03), em partida válida pela 18ª e úlima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.



A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Bolívia, que já está eliminada e começa a pensar no próximo ciclo do Mundial.

A Seleção Brasileira chegará a La Paz horas antes da partida. A CBF alugou cilindros de oxigênio para ajudar os atletas no estádio. (Com Gazeta Esportiva)

Bolívia x Brasil ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Bolívia x Brasil ao vivo: provável escalação

Brasil:

Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Antony, Philippe Coutinho e Richarlison

Técnico: Tite

Bolívia:

Guillermo Viscarra, Jairo Quinteros, José Carrasco e José Sagredo; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Franz González e Roberto Fernández; Ramiro Vaca, Henry Vaca e Marcelo Moreno

Técnico: César Farias

Quando será Bolívia x Brasil

Hoje, 29 de março (29/03), a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Bolívia x Brasil

Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

