Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo e as que ainda podem garantir vaga

Os grupos do Mundial do Catar serão definidos nesta sexta-feira, 1º de abril, às 13 horas. Até o momento 20 seleções já asseguraram vaga e somente 29 serão conhecidas até a data do sorteio

A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2022 está próxima. O sorteio será nesta sexta-feira, 1º de abril, às 13 horas, no Centro de Exposições e Convenções de Doha. Até o momento, 20 seleções já estão classificadas para o Mundial, que acontecerá entre novembro e dezembro deste ano, no Catar.

Os países já confirmados na Copa do Mundo 2022 são: Catar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Suíça, Croácia, Uruguai, Irã, Japão, Sérvia, Coreia do Sul, Canadá, Equador e Arábia Saudita.

Devido à pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia, as Eliminatórias da Copa sofreram atrasos. Com isso, duas seleções que virão da repescagem mundial ainda não serão conhecidas até a realização do sorteio, uma vez que os duelos serão disputados apenas em junho. A semifinal da repescagem entre Ucrânia e Escócia, assim como a final entre o vencedor desse confronto e o País de Gales também foi adiada para junho.

Desta forma, apenas 29 das 32 seleções classificadas serão conhecidas no dia do sorteio. Os potes serão divididos conforme ranking da Fifa que será divulgado nesta quinta-feira, 31. Os cabeças de chave serão o Catar, país-sede, mais os sete melhores colocados na lista da entidade. No pote 2, ficarão os oito melhores colocados seguintes, e assim por diante. Já os dois times que virão da repescagem mundial e o time que virá da repescagem europeia serão colocados no pote 4.

Nove seleções vão assegurar vaga no Mundial até a próxima quarta-feira, 30. Restam duas vagas da repescagem europeia que serão definidas nesta terça-feira, 29. Portugal e Macedônia do Norte se enfrentam às 15h45min, além de Polônia e Suécia que jogam no mesmo horário.

Além destes, cinco países da África também estarão classificados até a data do sorteio. Nos duelos de ida, Egito venceu Senegal por 1 a 0, Camarões derrotou a Argélia pelo mesmo placar, Gana e Nigéria ficaram no 0 a 0, Congo e Marrocos empataram em 1 a 1 e Tunísia superou Mali por 1 a 0. Ademais, Estados Unidos, México e Costa Rica disputam duas vagas diretas e o outro vai para a repescagem mundial.

Em junho, os três últimos classificados serão conhecidos. O vencedor da semifinal da repescagem europeia entre Escócia e Ucrânia faz a final contra o País de Gales. O quinto melhor time da Ásia (Emirados Árabes, Iraque, Líbano ou Austrália) encara o quinto melhor time da América do Sul (Peru, Colômbia ou Chile). O quarto melhor time da Concacaf (Estados Unidos, México ou Costa Rica) enfrenta o campeão da Oceania (Nova Zelândia ou Ilhas Salomão).



