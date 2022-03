Em fase final de reforma, Estádio Presidente Vargas recebe vistoria do MPCE

Liberação do estádio tem previsão para abril. Intervenções externas ao campo precisam ser finalizadas, como as arquibancadas, catracas e traves

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) fez uma vistoria no Estádio Presidente Vargas, na última quinta-feira, 17. A visita de inspeção foi realizada em conjunto com o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor),

O coordenador do Nudtor, promotor de Justiça Edvando França, e a promotora de Justiça, Camila Saboya, que também integra o Núcleo, reforçaram a necessidade de laudos técnicos da praça esportiva. Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado precisam aprovar os documentos, visando garantir a segurança do público.

Durante a visita, o Nudtor constatou que a obra está em fase de conclusão. O Núcleo também observou que o gramado encontra-se apto à prática do esporte. A renovação de alambrados e peças de vidro presentes nas arquibancadas do estádio estão em fase final de reforma.

A avaliação definitiva do Nudtor, entretanto, será possível somente com a conclusão da obra e apresentação dos laudos técnicos. Uma nova vistoria no equipamento poderá ser solicitada pelo Núcleo.

De acordo com nota oficial emitida pela Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) a entrega do PV está prevista para acontecer no final de abril. O Esportes O POVO apurou, porém, que a intenção é realizar a reinauguração na semana do aniversário da cidade de Fortaleza, dia 13 de abril.

No processo de reforma, foi implementado um novo sistema de drenagem e irrigaçãono gramado. Também foram feitas melhorias na estrutura dos vestiários e banco de reservas para os atletas, além de revitalização das arquibancadas, com novas pinturas e manutenções gerais. Intervenções externas ao campo precisam ser finalizadas, como as arquibancadas, catracas e traves.



