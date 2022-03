RB Bragantino x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre RB Bragantino e Palmeiras será disputado hoje, 20, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 20 de março (20/03), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Palmeiras chega para esse jogo em situação muito confortável, tendo vencido o Corinthians por 2 a 1 na última quinta-feira. A equipe de Abel Ferreira já garantiu a primeira colocação geral do Estadual, com 29 pontos em 11 jogos. O Verdão possui nove vitórias, dois empates, 16 gols feitos e apenas dois sofridos.

Como desfalques, o Palmeiras não contará com Mayke (entorse no tornozelo direito), Luan (lesão na coxa esquerda) e Zé Rafael (suspenso). Patrick de Paula, em negociação com o Botafogo, não deve ser relacionado.

O Bragantino, por sua vez, também vive situação tranquilo no Estadual. A equipe de Maurício Barbieri está garantida na segunda fase e lidera o grupo D, com 19 pontos. O time vem de derrota para o Ituano por 2 a 0. (Com Gazeta Esportiva)

RB Bragantino x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - RB Bragantino x Palmeiras

Escalação provável

RB Bragantino

Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Eric Ramires e Bruno Praxedes; Helinho, Hyoran e Artur; Ytalo.

Palmeiras

Marcelo Lomba; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Jorge; Jailson, Atuesta e Gabriel Veron; Giovani, Wesley e Rafael Navarro.

Quando será RB Bragantino x Palmeiras

Hoje, domingo, 20 de março (20/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Palmeiras

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

