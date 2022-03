Novorizontino x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Novorizontino e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 20 de março (20/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Estadio Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Tv aberta, na Record, no canal de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O técnico Vítor Pereira, em coletiva após o revés, deu indícios de que pode poupar alguns jogadores contra o time do interior. “Vou avaliar o estado dos jogadores e provavelmente terei que fazer algumas alterações para fazer uma gestão que nos permita jogar a um bom nível”.

Ao menos uma alteração já é certa entre os titulares: o lateral-direito Fagner não estará à disposição, já que levou o terceiro cartão amarelo no Derby e cumprirá suspensão automática.

Também ficam de fora o goleiro Matheus Donelli (pancada na panturrilha direita), o lateral-esquerdo Bruno Melo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o meia Luan (desconforto no quadril). Jô, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e não esteve no clássico, continua fora. (Com Gazeta Esportiva)

Novorizontino x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Novorizontino x Corinthians

Escalação provável

Novorizontino

Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Edson Silva e Reverson; Barba, Reverson, Cléo Silva, Léo Baiano; Douglas Baggio, Danielzinho e Rômulo.

Corinthians

Cássio (Ivan); João Pedro, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Cantillo (Du Queiroz), Giuliano e Paulinho (Roni); Adson, Mantuan e Róger Guedes.

Quando será Novorizontino x Corinthians

Hoje, domingo, 20 de março (20/03), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Novorizontino x Corinthians

Estadio Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo

