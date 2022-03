Governador negocia jogo da seleção feminina para inaugurar Arena Romeirão

Durante inauguração do curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri (URCA), em Juazeiro do Norte-CE, o governador Camilo Santana respondeu algumas perguntas sobre a entrega da Arena Romeirão, que deve acontecer até o final deste mês de março.

Segundo Camilo, houve uma negociação para trazer a seleção brasileira, mas acabaram não avançando, e há uma tentativa de trazer um jogo da seleção feminina, que terá calendário de data Fifa entre 4 e 12 de abril.

"Como a gente quer inaugurar até o final desse mês, a gente tentou a seleção brasileira, mas foi difícil, e estamos tentando a seleção brasileira feminina. Vamos valorizar os times aqui da região também, que acho que é um momento festivo, de celebração, da arena que tem o papel de atrair jogos nacionais aqui para a região. Eu sempre lembro que o Cariri está no centro do Nordeste, nós estamos próximos a várias capitais do Nordeste brasileiro, e a ideia é de ser uma arena padrão CBF, com todas as exigências, para estar certificada que a gente possa trazer jogos do campeonato nacional aqui para o Cariri", falou.

O governador também confirmou que até o fim do mês a arena será entregue, mas não cravou nenhuma data. Questionado se o estádio poderia receber a decisão do Campeonato Cearense, Camilo despistou, mas não descartou a possibilidade.

"Campeonato Cearense tem uma exigência um pouco maior. Eu acho que tem que ser um jogo que deve ser festivo, um jogo de celebração e que possa celebrar esse momento aqui na região. Mas até lá a gente vai desenvolver", finalizou.

