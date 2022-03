Governador confirma entrega da Arena Romeirão no mês de março

A Arena Romeirão será entregue à população do Cariri ainda neste mês de março. A confirmação foi feita pelo governador Camilo Santana, em coletiva concedida nesta terça-feira, 8. A data exata ainda não está definida, mas deve acontecer em cerca de duas semanas.

"Está em fase final, fase de acabamento e aguardando as cadeiras, que inclusive passaram a chegar desde ontem. A previsão é que nos próximos dias a gente possa entregar essa grande obra aqui para região do Cariri. Depois do dia 20, entre os dias 20 e 25, é a previsão da entrega do Romeirão”, disse Camilo.

O governador não falou sobre alguma partida específica para inaugurar a praça esportiva, mas afirmou que quer dar ao Cariri a chance de receber jogos de nível nacional e estimular às equipes da região a crescerem.

“O objetivo do Romeirão não é apenas (ser) uma arena, ela tá sendo regulamentada pela CBF para a gente possibilitar trazer os jogos nacionais para região e ser mais um equipamento do Ceará também pros jogos do Campeonato Cearense, mas também tirar do eixo só da capital os jogos nacionais. Nós temos dois times na Série A do campeonato (brasileiro), queremos estimular os times da região do cariri, também do interior do Ceará, a se destacarem, então vai ser um equipamento multiuso, para que a gente possa proporcionar atrair para o centro do Nordeste também os jogos do campeonato nacional", explicou.

Localizada em Juazeiro do Norte, a praça esportiva de aproximadamente 47 mil metros quadrados, com capacidade para receber mais de 17 mil torcedores. Ao todo, foram investidos R$ 90 milhões pelo Governo do Estado do Ceará no estádio.



