Presidente do Fortaleza aprova projeto da LaLiga para criação de liga brasileira

Representantes de times brasileiros da Série A e B, entre eles o presidente Fortaleza, Marcelo Paz, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, 15, para ouvir a proposta de formação de uma liga de clubes no Brasil. O projeto apresentado aos dirigentes é de autoria das organizações XP, Alvarez & Marsal e LaLiga.

A reunião ocorreu em São Paulo e contou com a presença do presidente da LaLiga, Javier Tebas, que apresentou o seu modelo de gestão. Marcelo Paz participou do evento de forma online e aprovou o projeto. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, não compareceu ao evento por conta da incompatibilidade da agenda, mas acredita que a criação de uma liga para o futebol brasileiro seja necessária para o fortalecimento dos clubes.

Segundo o dirigente do Tricolor do Pici, o encontro serviu para os executivos apresentarem os conceitos da liga para o futebol brasileiro. Marcelo Paz ressaltou a importância da união entre os clubes para que o projeto avance.

"Conteúdo muito bom. Gostei do que propuseram. Fica cada vez mais claro que qualquer liga só tem futuro com os clubes unidos. A divisão de recursos faz necessária a união dos clubes. O recurso dividido de forma igualitária vai causar o sucesso para o investidor", afirmou o presidente do Leão ao Esportes O POVO.

"Os investidores não vêm para comprar direito (de transmissão) do Flamengo, do Fortaleza, do Grêmio, vêm para comprar o produto futebol brasileiro. Só tem futuro o investimento se dar retorno ao investidor. A única forma é a divisão mais igualitária como o modelo europeu, que tem sucesso", completou.

Robinson de Castro, apesar de não ter participado da reunião, é favorável à criação de uma liga no Brasil. "É necessário, um caminho sem volta, para todo mundo conseguir gerar receitas maiores, independente do clube. É uma entidade que precisa ser criada", disse à reportagem.

O projeto apresentado trouxe as principais diretrizes para a estruturação de uma liga no país, incluindo questões de governança e gestão, direitos de transmissão, relacionamento com a CBF e outras federações, entre outros tópicos. Na proposta apresentada aos clubes, caberá à XP trazer o investidor a partir de um projeto suportado pela capacidade operacional da LaLiga, somada à expertise de implementação e gestão do time da Alvarez & Marsal.

"Na LaLiga, temos o objetivo de ajudar o desenvolvimento do futebol e sua indústria. Com a proposta que estamos fazendo em conjunto com a XP e a Alvarez & Marsal, queremos oferecer, no Brasil, todo o conhecimento que adquirimos ao longo dos anos para propor um modelo de negócio que seja financeira e administrativamente adequado para apostar no crescimento do futebol no Brasil", comentou o presidente da LaLiga.

De acordo com Fred Luz, executivo da Alvarez & Marsal, a ideia é implementar regras claras, credibilidade e uniformidade entre os clubes. “Nosso projeto reúne três pilares fundamentais para a realização de um campeonato mais moderno e profissional: modelo de gestão, estrutura financeira e organização esportiva. O futebol brasileiro precisa se unir e mostrar que essa é uma oportunidade única para se valorizar e buscar recursos no mercado", afirmou.

"O diálogo e o entendimento entre clubes, XP e Alvarez & Marsal resultará em uma transformação profunda do futebol nacional", complementou Pedro Mesquita, head do Investment Banking da XP.

