Professora de Fortaleza viraliza ao realizar chamada com aluno "Cristiano Ronaldo"

Uma brincadeira entre uma professora e os alunos de uma escola da rede municipal localizada no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, viralizou nas redes sociais na última sexta-feira, 11. Na ocasião, a professora de matemática Thaís Alencar tem um estudante chamado Cristiano Ronaldo na classe e elaborou junto com a turma uma ideia divertida no momento da chamada escolar, confira no vídeo abaixo.

ok pessoal, vcs pediram e a turma atendeu

faltou meio mundo de gente pois caiu o mundo de chuva aqui em fortaleza hj https://t.co/QGGlFbkpB2 pic.twitter.com/TBZjazj6SC Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 11, 2022





A professora já havia viralizado no Twitter ao publicar uma foto na qual constava que o aluno Cristiano Ronaldo era o oitavo na lista da turma. E após a mudança de turno de um dos estudantes que estavam à frente de Cristiano na chamada, o jovem enfim se tornou o “CR7”, viralizando novamente na rede social.

GENTE O NÚMERO 5 PEDIU TRANSFERÊNCIA DE TURNO E HOJE RECEBI A NOTÍCIA QUE TEMOS SIM UM CR7 SOU A PROFESSORA MAIS FELIZ DO MUNDO https://t.co/U6toFwwerj pic.twitter.com/bLahMB5IpW — prof thaís :p (@thaiskidrauhl_) March 7, 2022





Em contato com O POVO, a professora afirma que recebeu sugestões nos comentários das postagens anteriores e que decidiu aderir a ideia após conversar com a turma, que prontamente apoiou.

“Primeiro contei para eles que tinha postado a foto da chamada, tirando onda, e que tinha viralizado com várias curtidas. Aí eu perguntei se eles gostavam de futebol e se topavam fazer o vídeo como o pessoal do Twitter estava pedindo. Eles se animaram e ficaram prontos para o vídeo. Faltou muita gente porque choveu muito sexta, mas mesmo assim foi muito bom”, disse.

Thaís contou que não esperava o grande alcance da postagem na rede social, que acabou ganhando proporções até mesmo fora do Brasil.

“Eu estava só brincando. Tanto que a primeira postagem teve 4 mil curtidas, e quando postei a atualização teve 91 mil, fiquei abismada”, conta a professora.

