Juazeirense x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juazeirense e Vasco se enfrentam hoje, quarta, 9 de março (9/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Ainda em busca da evolução em campo, a equipe do técnico Zé Ricardo venceu a Ferroviária, em Araraquara, na semana passada, pela primeira fase. Após a derrota diante do Flamengo no clássico do último domingo, o foco agora é o mata-mata.

"Fizemos um bom jogo, criamos algumas oportunidades, fomos mais seguros defensivamente", disse Zé Ricardo, após o clássico. "É nessa caminhada de crescimento que a gente espera ver o Vasco na temporada, sempre buscando a evolução em todos os setores. Na quarta, temos outro desafio e, se tivermos esse espírito, poderemos conseguir a classificação diante do Juazeirense, que é um adversário bem difícil. Vai ser muito importante para nós e para o clube", completou o treinador. (Com Gazeta Esportiva)

Juazeirense x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Juazeirense x Vasco

Escalação provável

Juazeirense

Rodrigo Calaça, Dadinha, Emílio, Wendell e Rodrigo Ramos; Waguinho, Patrik, Deysinho, Clébson e Nildo; Neto Baiano. Técnico: Barbosinha

Vasco



Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Gabriel Pec, Riquelme e Nenê; Raniel. Técnico: Zé Ricardo

Quando será Juazeirense x Vasco

Hoje, quarta, 9 de março (9/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Juazeirense x Vasco

Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, na Bahia

