Fluminense x Olimpia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Olimpia se enfrentam hoje, quarta, 9 de março (9/03), pela terceira fase da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, no canal fechado ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Esta é a última etapa antes da fase de grupos, o sonho das duas equipes. Embalado pela conquista da Taça Guanabara, garantida com uma goleada de 4 a 0 sobre o Resende, o Fluminense vem de 11 triunfos seguidos na temporada. Além disso, na fase anterior, bateu o Millonarios com vitórias por 2 a 1 na Colômbia e 2 a 0 no Rio de Janeiro. Outro colombiano, o Atlético Nacional, foi eliminado pelo Olimpia. Os paraguaios fizeram 3 a 1 em casa e seguraram a igualdade por 1 a 1 na em casa.

"Trata-se de mais um desafio. Cada competição tem degraus diferentes e o Olimpia é mais um. Jogo complicado diante de um adversário capaz e com muita história no torneio. Vai ser difícil, mas vamos buscar a evolução para vencer", disse o técnico Abel Braga. Ele não vai divulgar a escalação para o duelo, mas deve manter a base que despachou o Millonarios. (Com Gazeta Esportiva)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fluminense x Olimpia ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes com serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Fluminense x Olimpia

Escalação provável

Fluminense

Fábio; Calegari, Nino, David Braz e Cris; Felipe Melo, Luiz Henrique, André, Yago; William e Cano. Técnico: Abel Braga

Olimpia



Gastón Olveira, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz e Iván Arturo Torres; Alejandro Silva, Marcos Ezequiel Gómez e Richard Ortiz; Néstor Camacho, Derlis González e Jorge Recalde. Técnico: Julio César Cáceres.

Quando será Fluminense x Olimpia

Hoje, quarta, 9 de março (9/03), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Olimpia

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags