Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Mirassol e Grêmio se enfrentam hoje, terça, 1° de março (1°/03), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio José Maria dos Campos Maia, em Mirassol, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Imortal ocupa a segunda posição no Campeonato Gaúcho, com 17 pontos. A equipe soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota em oito partidas. Neste início de temporada, a direção gremista optou por demitir o técnico Vagner Mancini. O escolhido para substitui-lo foi Roger Machado, que retornou ao comando do time após quase seis anos. Em sua estreia, o Grêmio goleou o São Luiz, por 4 a 0.

Já o Mirassol faz boa campanha no Campeonato Paulista e figura na vice-colocação do grupo C, com 16 pontos, atrás apenas do Palmeiras. Comandado por Eduardo Baptista, o Leão vem de um empate contra a Ponte Preta, em 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)



Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Mirassol x Grêmio

Escalação provável

Mirassol

Darley; Rodrigo, Thalisson, Lucão e Pará; Neto Moura, Luís Oyama e Camilo; Fabrício Daniel, Zeca e Negueba.

Grêmio

Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Bitello e Campaz (Benítez ou Lucas Silva); Janderson, Rildo e Diego Souza..

Quando será Mirassol x Grêmio

Hoje, terça, 1° de março (23/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Mirassol x Grêmio

Estádio José Maria dos Campos Maia, em Mirassol, São Paulo

