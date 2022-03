Fluminense x Millonarios ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fluminense e Millonarios se enfrentam hoje, terça, 1° de março (1°/03), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, pelo SBT, e nos serviços por assinatura ESPN e STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Após derrotar o Millonarios-COL por 2 a 1 na partida de ida da segunda fase da Copa Libertadores, o Fluminense reencontra o adversário nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela rodada de volta.

Para confirmar o favoritismo, o Fluminense precisa manter o embalo de quem ganhou os últimos nove jogos, sendo o mais recente o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca: triunfo por 2 a 0. Diante do Millonarios basta o empate para os brasileiros. Os colombianos precisam ganhar por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis, uma vez que não vale para o gol como visitante para critério de desempate. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Millonarios ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao canal no serviço de tv por assinatura

STAR+: para usuários do serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Fluminense x Millonarios

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, Yago Felipe, André e Cristiano; Luiz Henrique, Cano e Willian.

Millonarios

Álvaro Montero, Vargas, Llinás, Bertel e Román; Vega, Vásquez, Richard Cellis, Mackalister Silva e Daniel Ruíz; Herazo.

Quando será Fluminense x Millonarios

Hoje, terça, 1° de março (1°/03), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Fluminense x Millonarios

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

