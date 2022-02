Palmeiras não perde para o Athletico-PR desde 2017; veja retrospecto

O Palmeiras encara, nesta quarta-feira, 23, o Athletico-PR, fora de casa, às 21h30 (de Brasília), pelo confronto de ida da Recopa Sul-Americana. O Verdão acumula bom desempenho recente diante do adversário: não perde desde 2017.

No total, são oito jogos de invencibilidade do Palestra, com seis vitórias e dois empates neste período. A última derrota ocorreu em 3 de dezembro de 2017, na Arena da Baixada, por 3 a 0, com gols de Ribamar, Éderson e Sidcley ainda no primeiro tempo.

Na ocasião, o interino Alberto Valentim, hoje treinador do Athletico, comandou o time visitante pela última rodada do Brasileirão Série A, vencido pelo Corinthians. Naquele momento, o Palmeiras já não tinha chances de conquistar o troféu e, apesar do revés, ficou com o segundo lugar na competição.

O último jogo do Alviverde com o time principal diante do Furacão foi realizado em 28 de agosto de 2021, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan e Rony marcaram para os mandantes, enquanto Bissoli fez para os visitantes, garantindo o placar de 2 a 1.

Já na penúltima rodada da Série A, em 6 de dezembro, o Verdão havia conquistado a Libertadores e, por isso, escalou reservas e atletas da base para as três últimas partidas do torneio nacional.

Jogando em Curitiba, após baterem o Cuiabá por 3 a 1, os garotos tiveram boa atuação e seguraram o empate sem gols, que garantiu a permanência do Athletico na primeira divisão. O goleiro Vinícius Silvestre e o volante Matheus Fernandes, hoje emprestado ao Furacão, foram os únicos “experientes” em campo.

No mês seguinte, em janeiro, nove jogadores que entraram no gramado naquele dia venceriam a Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma inédita. São eles: Garcia, Naves, Lucas Freitas, Vanderlan, Pedro Bicalho, Fabinho, Vitinho, Giovani e Gabriel Silva.

Para a partida de ida da Recopa, Abel Ferreira não poderá contar com os zagueiros Luan, que se recupera de lesão na coxa, e Gustavo Gómez, que testou positivo para a covid-19. Além deles, Gustavo Scarpa, com estiramento no joelho, também não deve atuar. Por outro lado, o meio-campista Zé Rafael treinou normalmente e retorna.

Relembre o retrospecto do Palmeiras contra o Athletico-PR:



Atlético-PR 3 x 0 Palmeiras – 03/12/2017, 38ª rodada da Série A

Atlético-PR 1 x 3 Palmeiras – 06/05/2018, 4ª rodada da Série A

Palmeiras 2 x 0 Atlético-PR – 05/09/2018, 23ª rodada da Série A

Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR – 08/06/2019, 8ª rodada da Série A

Athletico-PR 1 x 1 Palmeiras – 20/10/2019, 27ª rodada da Série A

Athletico-PR 0 x 1 Palmeiras – 19/08/2020, 4ª rodada da Série A

Palmeiras 3 x 0 Atlético-PR – 28/11/2020, 23ª rodada da Série A

Palmeiras 2 x 1 Athletico-PR – 28/08/2021, 18ª rodada da Série A

Athletico-PR 0 x 0 Palmeiras – 06/12/2021, 37ª rodada da Série A

