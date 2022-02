Corinthians x São Bernardo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Corinthians e São Bernardo se enfrentam hoje, quarta, 16 de fevereiro (16/02), pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, pela Record, no serviço de pay-per-view Premiere e nos serviços por streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Mandante da partida, o Corinthians é líder do grupo A da competição com 10 pontos somados em cinco jogos. Foram três vitórias, um empate e uma derrota, com sete gols feitos e cinco tomados.

Visitante no duelo, o São Bernardo também é líder, mas do grupo B, com 11 pontos somados em seis jogos. A equipe soma três vitórias, dois empates e uma derrota, com seis gols feitos e três tomados.

Corinthians x São Bernardo ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view de televisão por assinatura

Paulistão Play: para usuários do serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Corinthians x São Bernardo

Escalação provável

Corinthians

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes.

São Bernardo

Júnior Oliveira; Joílson, Matheus Salustiano e Ligger; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho e Igor Fernandes; Silvinho, Moccelin e Davó.

Quando será Corinthians x São Bernardo

Hoje, quarta, 16 de fevereiro (16/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Corinthians x São Bernardo

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

