Fifa decide que Brasil x Argentina, interrompido pela Anvisa, deverá ser realizado em nova data e local

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária parou o confronto entre as seleções devido irregularidade no protocolo de jogadores argentinos que vieram da Inglaterra

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta segunda-feira, 14, que o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, deverá ser realizado em nova data e local a serem definidos pela entidade. A partida marcada para o dia 5 de setembro de 2021, na Neo Química Arena, em São Paulo, foi paralisada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por descumprimento do protocolo contra a Covid-19 de quatro jogadores argentinos que atuam pelo futebol inglês.

A decisão não altera a tabela das Eliminatórias, já que as duas seleções já estão garantidas no Mundial do Catar. Os atletas argentinos, que descumpriram as medidas sanitárias, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero foram suspensos por dois jogos, que terão de ser cumpridos na data Fifa de março.

A Fifa também informou punições às Federações de Brasil e Argentina. A CBF foi multada em 550 mil francos suíços (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual) devido falhas na organização do duelo, além de invasão de campo. Já a Associação Argentina de Futebol (AFA) recebeu multa de 250 mil francos (R$ 1,4 milhão) devido descumprimento das regras sanitárias brasileiras.

As Federações podem recorrer da decisão, tanto no Comitê de Apelação da entidade máxima do futebol mundial, como no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Nas redes sociais, o presidente da AFA, Claudio Tapia, falou que não aceita a determinação.

"Como presidente da AFA, prometo fazer todos os esforços necessários e recorrer da decisão da Fifa em relação ao jogo classificatório com o Brasil. Nossa prioridade é a seleção argentina sempre", disse. A CBF ainda não se pronunciou sobre a decisão.



