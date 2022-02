Thiago Silva é bola de ouro no Mundial de Clubes; Dudu e Danilo são premiados pela Fifa

Neste sábado, 12, o Palmeiras foi derrotado pelo Chelsea na final do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Apesar do revés, Dudu e Danilo foram premiados pela Fifa pelo desempenho apresentado no torneio.

O camisa 7 foi o bola de prata, enquanto o volante ficou com a de bronze. Thiago Silva recebeu o maior prêmio, apesar de ter cometido o pênalti na final contra o Verdão.

A ausência de Raphael Veiga chamou a atenção. Afinal, o meia fez um gol e deu uma assistência na semifinal contra o Al Ahly, além de ter balançado as redes novamente na decisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Chelsea saiu na frente do placar, com Lukaku. Logo em seguida, o Palmeiras respondeu e deixou tudo igual, em pênalti convertido por Veiga. No segundo tempo da prorrogação, Havertz, também de pênalti, fez o gol do título para os ingleses.

A delegação do Palestra embarcará de volta do Brasil ainda neste sábado. O voo, que é fretado e não terá escalas, tem previsão de saída de Abu Dhabi às 22 horas.

Tags