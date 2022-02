Palmeiras x Água Santa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Água Santa se enfrentam hoje, terça, 1° de fevereiro (1°/02), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-per-view Premiere e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Palmeiras é líder do Grupo C com sete pontos conquistados em três jogos. Com o jogo da quinta rodada antecipado, o Verdão somou duas vitórias e uma igualdade nas partidas já jogadas. Foram seis gols marcados e um tomado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No grupo A com Corinthians, a Água Santa é lanterna por não ter somado nenhum ponto nas duas partidas que jogou. Foram duas derrotas com dois gols tomados ao todo.

Palmeiras x Água Santa ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes do serviço de pay-per-view

Paulistão: canal do Youtube

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x Água Santa

Escalação provável

Palmeiras

Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes (Michel Bastos), Moisés (Keno), Guerra (Raphael Veiga) e Dudu; Willian.

Água Santa

Matheus Inácio; Leandro Silva, Hélder, Rodrigo Sam e Rhuan; Cristiano, Emerson Junior, Matheus Oliveira e Lelê; Dadá e Caio Dantas.

Arbitragem

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back

Quando será Palmeiras x Água Santa

Hoje, terça, 1° de fevereiro (1°/02), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Água Santa

Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Tags