Conheça a história de Bruno Taffy, cearense da seleção brasileira de futsal

O FutCast Entrevista desta semana bateu um papo com o Bruno Taffy, jogador cearense que foi convocado para disputar a Copa América de 2022 pela seleção brasileira. O atleta narra a trajetória no esporte, os títulos no futebol europeu, a experiência de jogar com dois dos maiores desportistas da modalidade, Falcão e o português Ricardinho, e o sonho de defender a Canarinho.

Atualmente com 31 anos, Bruno trocou a Espanha pela Rússia há três temporadas para assinar com o Tyumen, clube com sede na cidade de Tiumen, cuja temperatura média é de -12 ºC, bem diferente de Fortaleza, cidade que o pivô considera a “melhor do mundo”. Os bons desempenhos recentes o fizeram ser convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América de 2022. Será a primeira vez que o cearense — que também possui nacionalidade espanhola - disputará um torneio oficial defendendo as cores do país em que nasceu.

Ouça a entrevista completa:

