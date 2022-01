Elenco completo da seleção brasileira se apresenta em Quito para jogo contra o Equador

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 18 horas, no estádio Casa Blanca

jogadores convocados por Tite para o duelo contra o Equador pelas Eliminatórias se apresentaram à Seleção Brasileira na noite desta segunda-feira, 24. O grupo, composto por atletas que defendem times europeus, entre eles Vinicius Jr., além de Weverton, do Palmeiras, se junta a Gabigol e Éverton Ribeiro, que chegaram mais cedo, na manhã de segunda-feira, 24.

Tite terá apenas dois dias de treinamentos com o elenco completo para o confronto contra o Equador. Nesta segunda-feira, 24, Gabigol e Éverton Ribeiro realizaram atividades na academia enquanto aguardavam o restante do grupo.

O primeiro treino com todos jogadores está marcado para esta terça-feira, 25, às 16 horas, no Estádio Olímpico de Atuapa. O segundo e último treino antes do duelo diante da seleção equatoriana, acontecerá na quarta-feira, 27.



Para a partida em Quito, Tite não poderá contar com os meio-campistas Fabinho, do Liverpool, e Lucas Paquetá, do Lyon, que estão suspensos. Neymar, machucado, não foi convocado.

O duelo contra os equatorianos será na quinta-feira, 27, às 18 horas no estádio Casa Blanca. Para o confronto, o grupo tem desfalques de quatro membros da comissão técnica que foram diagnosticados com Covid-19. A Seleção lidera as Eliminatórias com 35 pontos e está invicta até o momento. O time de Tite também enfrenta o Paraguai, no dia 1º de fevereiro, no Mineirão.

