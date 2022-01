Cruzeiro x São Paulo ao vivo na Copinha 2022: onde assistir ao jogo

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam hoje, quarta (19/01), pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022. O jogo está marcado para começar às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília) no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Rede Vida e no canal fechado SporTV. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais notícias ao final do texto.

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Cruzeiro x São Paulo ao vivo: provável escalação

Cruzeiro:

Denivys, Geovane, Matheus, Paulo e Kaiki; Miticov, Ageu, Breno e Daniel; Igor e Victor Diniz

Técnico: Mário Henrique

São Paulo:



Young, Nathan, Beraldo, Guilherme e Pablo; Léo, Caio, Pedrinho e Vitinho; Talles Wander e Maioli

Técnico: Alex

Quando será Cruzeiro x São Paulo



Hoje, 19 de janeiro (19/01), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x São Paulo



Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, São Paulo

