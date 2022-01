São Paulo derrota Vasco e pega Cruzeiro nas quartas da Copinha

O São Paulo completou a relação de classificados às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira (17) à noite, o Tricolor derrotou o Vasco por 4 a 2 no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), pelas oitavas de final da competição.

Na próxima fase, a equipe paulista terá pela frente o Cruzeiro, que, mais cedo nesta segunda, eliminou o Desportivo Brasil por 4 a 1.

O atacante Maioli foi o protagonista da primeira etapa, marcando dois gols e abrindo vantagem para o São Paulo. Aos três minutos, o camisa 22 aproveitou o cruzamento pela esquerda do meia atacante Luiz Henrique e cabeceou para as redes. Aos 21, ele ficou com a sobra de uma finalização do volante Léo e ampliou a fatura.

O Vasco teve duas chances com Figueiredo. Aos 31, o atacante mandou de cabeça para fora, na pequena área. Dois minutos depois, o artilheiro cruzmaltino bateu cruzado e parou no goleiro Young.

Na etapa final, o Tricolor chegou ao terceiro gol aos 31 minutos, com Talles Wander, após cruzamento do também atacante Caio pela esquerda. O cruzmaltino reagiu. Aos 36, Figueiredo acertou um bonito chute com a bola no ar, encobrindo Young e descontando o prejuízo. No lance seguinte, o volante Andrey girou na área na área e soltou a bomba para marcar o segundo dos cariocas. O Vasco pressionou, mas foi o São Paulo quem balançou as redes com o atacante Vitinho, aos 45 minutos, dando números finais à partida.

Próxima fase

As quartas de final da Copinha começam nesta terça-feira (18), com dois confrontos. Às 19h (horário de Brasília), América-MG e Botafogo se enfrentam no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Em seguida, às 21h30, o Santos encara o Mirassol na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Na quarta, além de São Paulo e Cruzeiro, duelam Palmeiras e Oeste, que se classificaram nesta segunda-feira ao derrotarem Internacional (2 a 1) e Canaã-BA (3 a 2), respectivamente. O local e o horário da partida serão anunciados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

