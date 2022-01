Tite revela que Renan Lodi desfalca seleção brasileira por não apresentar esquema vacinal completo

Renan Lodi, do Atlético de Madri, não foi convocado para a seleção brasileira por apresentar esquema vacinal incompleto contra a Covid-19. De acordo com Tite, por esse motivo, o lateral-esquerdo perdeu a oportunidade de compor o grupo nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

O técnico Tite realizou a primeira convocação da Seleção Brasileira em 2022 nesta sexta-feira, 13. Durante a coletiva, o treinador explicou a ausência do jogador na lista. "O que posso antecipar é que Renan Lodi foi alijado da possibilidade de convocação em função de sua não vacinação. Essa informação nos foi passada. Então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado", explicou.

Juninho Paulista, coordenador de seleções, relatou que o jogador tomou somente a primeira dose do imunizante. Com isso, o atleta do Atlético de Madri sofreria restrições para adentrar nos países onde ocorrerão os jogos. "O Renan não poderia entrar no Equador, aqui no Brasil também teria restrições. Ele teve a primeira dose da vacina agora no dia 10, então não estaria apto dentro das regras sanitárias dos países de poder adentrar e estar com a delegação", afirmou.

O auxiliar técnico, César Sampaio, frisou que a Seleção Brasileira não exigirá que os atletas se vacinem. “A seleção não obriga atletas a se vacinarem, nós respeitamos, temos a nossa opinião, mas não obrigamos nenhum atleta a se vacinar.", César Sampaio.

Tite reforçou que a vacina é uma questão de responsabilidade social. “Vacinação é uma responsabilidade social, ela é minha e pra pessoa que está do lado. Eu trago essa responsabilidade comigo, eu e minha família, eu e as pessoas que tenho responsabilidade. Então eu vejo como uma responsabilidade social”, ressaltou.

O treinador convocou para as laterais, Alex Sandro, da Juventus; e Alex Telles, do Manchester United. O Brasil enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro e o Paraguai em 1º de fevereiro. A seleção brasileira já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2022.



