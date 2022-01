Gramado da Arena Castelão é revitalizado para temporada 2022

O estádio deve estar disponível entre os dias 22 e 23 de janeiro, quando o Ceará joga como diante do Globo-RN, pela primeira rodada da Copa do Nordeste

Com obras iniciadas em dezembro do ano passado, o gramado da Arena Castelão está totalmente revitalizado. A Secretaria do Esporte e da Juventude (Sejuv) informou que o processo de crescimento de novas folhas foi finalizado e a grama atingiu o tamanho ideal. Com isso, o estádio estará pronto para o início da temporada 2022, que começa no final de janeiro.

Em relação à pós-revitalização, o índice de conclusão é de 90%. “Os trabalhos no gramado da Arena Castelão não pararam desde o final da temporada no ano passado”, afirmou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

O gramado da Arena Castelão recebeu os serviços de poda, limpeza da grama, além de eliminação de palha e excesso de grama. O campo passou por estimulação com produtos especializados para desenvolvimento de raiz e novas folhas. Até o início da temporada, serão realizados processos de manutenção, como corte, irrigação e adubações.

Em coletiva cedida no dia 20 de janeiro, o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, anunciou que não haveria reforma, mas um trabalho de reabilitação do campo. O tratamento foi iniciado com previsão de 30 dias para o término. A mudança no processo de recuperação do gramado do Castelão em vez de uma reforma completa foi feita por um pedido dos clubes cearenses.

O Castelão foi o estádio brasileiro que mais recebeu jogos na temporada 2021. No total, foram 83 partidas. O último jogo realizado foi entre Fortaleza e Bahia, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O segundo estádio com mais jogos em 2021 foi o Maracanã, com 68; e em terceiro, o Mineirão, com 67.

Em 2022, a Arena Castelão receberá partidas de Campeonato Cearense, Série A do Campeonato Brasileiro, Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. O estádio deve estar disponível entre os dias 22 e 23 de janeiro, quando o Ceará joga diante do Globo-RN, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.