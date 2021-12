Paysandu contrata o meia Ricardinho, ex-Ceará, para a temporada de 2022

A contratação de Ricardinho pelo Papão foi anunciada com emojis de presentes e de Papai Noel

O time paraense Paysandu oficializou o meia-atacante Ricardinho como reforço para a temporada de 2022. O Papão, em suas redes sociais, declarou: “o (camisa) 8 chegou”. O atleta de 36 anos, que estava no Botafogo-RJ, já jogou pelo Vovô por oito temporadas e deixou o clube com status de ídolo.

Em vídeo divulgado pelo Papão, Ricardinho disse estar “muito feliz” por vestir as cores do tricolor. “É o maior campeão da Amazônia”, afirmou. Segundo o atleta, os objetivos para a nova temporada são elevar o time para a Série B e conquistar o tri do estadual. “Vamos juntos fazer história”, propôs.

O meio-campista estava livre no mercado após não renovar com o Botafogo. O Paysandu acertou com o jogador sem custos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Executivo desmente negociação de Leandro Carvalho com o Paysandu

Em 2021, o meia disputou 19 partidas, sem gols marcados. Ricardinho tem longo percurso no futebol, com destaque para a passagem pelo Alvinegro do Porangabuçu. O atleta participou de oito temporadas: 2007, 2013-2015, 2017-2020. Defendendo o Ceará, ele fez 39 gols em mais de 300 jogos pelo clube.



Tags