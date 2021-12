Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 2 de dezembro (2/12), pela partida da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Grêmio ocupa a 18ª colocação na tabela com 36 pontos somadosa em 35 jogos. O Imortal possui dez vitórias, seis empates e 19 derrotas, sendo seis triunfos, cinco reveses e seis igualdades como mandante.

Já o São Paulo ocupa a 12ª colocação com 45 pontos somados em 35 jogos. O Tricolor do Morumbi possui dez vitórias, 15 empates e dez derrotas, sendo quatro triunfos, sete reveses e seis igualdades como visitante.

Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Grêmio x São Paulo

Escalação Provável

Grêmio

Gabriel Grando; Sarará, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva e Campaz; Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza.

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Marquinhos, Benítez); Emiliano Rigoni e Jonathan Calleri.

Arbitragem



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Quando será Grêmio x São Paulo

Hoje, quinta, 2 de dezembro (2/12), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x São Paulo

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,

