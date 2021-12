WTA suspende torneios na China devido à falta de transparência no caso Peng Shuai

A Associação de Tênis Feminino (WTA) anunciou nesta quarta-feira, 1º, por meio do seu presidente, Steve Simon, a suspensão dos torneios organizados pela entidade na China devido à situação da atleta Peng Shuai. A decisão está relacionada ao desaparecimento da tenista após a jogadora acusar Zhang Gaoli, ex-vice primeiro-ministro do país asiático, de abuso sexual.

Após a pressão da entidades esportivas contra a China por uma prova de vida da tenista, a ex-número 1 do mundo na modalidade de duplas conversou com Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), por meio de uma chamada de vídeo, no último dia 21 de novembro. Mesmo com a aparição de Shuai, o presidente da WTA criticou o governo chinês e cobrou uma investigação apurada dos fatos para justificar a punição ao país asiático.

"Eu anuncio a suspensão imediata de todos os torneios WTA na China, incluindo Hong Kong. Conscientemente, não vejo como pedir aos nossos atletas para participarem de torneios quando Peng Shuai não tem permissão para se comunicar livremente e supostamente esteve sob pressão para se retratar de suas acusações de violência sexual", escreveu Simon no comunicado.

A suspensão de torneios no território chinês vinha sendo estudada pela WTA há algumas semanas. Após a conversa de Shuai com o presidente do COI, a entidade havia se manifestado de forma crítica, alegando que a tenista poderia estar sendo coagida pelo governo chinês para fazer aparições públicas.

