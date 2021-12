Com vitória do Juventude, Sport é o 2º clube rebaixado para a Série B 2022

A vitória do Juventude-RS por 1 a 0 sobre o RB Bragantino-SP nesta terça-feira, 30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), decretou o rebaixamento do Sport-PE para a Série B em 2022. Com triunfo do time gaúcho e a combinação de outros resultados na rodada, o Leão da Ilha não tem mais chances de deixar a zona de rebaixamento e é o segundo clube matematicamente rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi a Chapecoense-SC, lanterna da competição.

Ocupando a 19ª colocação na tabela de classificação, a equipe pernambucana soma 33 pontos. Restando apenas três jogos para disputar, o Leão pode — na melhor das hipóteses — chegar a 42 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, primeiro time fora da zona da degola. A equipe paranaense, no entanto, tem 12 vitórias no campeonato e vence o Sport no critério de desempate, já que o rubro-negro pernambucano tem apenas 8 triunfos na competição.

O Leão teve uma campanha abaixo das expectativas no Brasileirão. Disputando a Série A pela segunda temporada consecutiva, a equipe está na zona de rebaixamento desde a 16ª rodada da competição, passando 23 das 35 rodadas disputadas até o momento entre os quatro últimos colocados. Foram oito vitórias, nove empates e 18 derrotas em 35 jogos até o momento, com apenas 21 gols marcados e 35 sofridos.

Esta é a sexta vez que Rubro-Negro é rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano já havia sido rebaixado em 1989, 2001, 2009, 2012 e 2018.

Com a queda confirmada, o Sport não terá direito a premiação no Campeonato Brasileiro. Desta maneira, a equipe comandada pelo técnico Gustavo Floretín disputa a reta final do certame apenas para cumprir tabela. Os jogos restantes são contra o Flamengo-RJ, Chapecoense e Athletico-PR.





